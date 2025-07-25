«Люди смешат, пытаясь обидеть». Герой ЧМ Мальцев о мужском синхронном плавании

— Я очень на это надеюсь. Своим примером, своим выступлением я всегда старался доказать, что синхронное плавание красиво, когда в нем есть и мужчины, и женщины. Когда в дуэте можно показать танец между мужчиной и женщиной, в соло — мужскую сторону, чтобы соло отличалось от женских выступлений. Мне кажется, что нам это очень хорошо удается не только за счет наших спортивных достижений и медалей, но и за счет того, что мы показываем красивые программы, которые по достоинству оценивают и судьи, и зрители.