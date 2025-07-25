Синхронист Мальцев рассказал, как замерзал в 30-градусную жару на ЧМ в Сингапуре

«Было достаточно холодно в бассейне, в комнатах, что связано с большим количеством кондиционеров и вентиляторов. Удивительно, что в Сингапуре, где на улице 30-градусная жара, мы умудрялись замерзать в эти дни на тренировках и даже в отеле. Там тоже было достаточно холодно: на обеде или на ужине мы сидим в теплой одежде, чтобы не простыть», — рассказал Мальцев.