Российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа КМ в Сиане

Российские синхронистки начали третий день Кубка мира с двух бронзовых наград.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане (Китай).

Екатерина Штатнова стала третьей в сольной произвольной программе, набрав 279,5714 балла. Победила немка Клара Блайер (282,8000), второй стала белоруска Василина Хондошко (282,6151). Еще одна россиянка Валерия Плеханова (242,0789) расположилась на четвертой позиции.

Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750) заняли третье место в произвольной программе микст-дуэтов. Победу одержали китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), серебро на счету британцев Изабель Торп и Ранджуо Томблина (222,5926).

Этап в Сиане завершится 3 мая командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.