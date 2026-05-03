В Госдуме высоко оценили успехи российских синхронисток на КМ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
Ранее российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане (Китай).
«Наши спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании. Это повод для гордости и мощный стимул для развития массового спорта, особенно среди молодёжи. Когда звучит гимн России на международной арене, это всегда объединяет и вдохновляет», — сказал Хамитов.
Он подчеркнул, что успех сборной России по синхронному плаванию на Кубке мира в Китае — яркое подтверждение высочайшего уровня российской школы и силы национального спорта.
«Особенно символично, что российский гимн прозвучал дважды за один день — это результат системной работы тренеров и колоссальной самоотдачи спортсменок. За этими победами — годы труда, дисциплины и преданности своему делу», — отметил депутат.