Российские синхронистки завершили этап КМ в Китае золотом в акробатике

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).
Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 227,9089 балла. Серебро и бронза достались командам Китая, набравшим 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.
В медальном зачете этапа сборная России заняла второе место, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая (5−3−1), третье место заняла команда Великобритании (2−2−0).
Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.