Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронистки завершили этап КМ в Китае золотом в акробатике

Сборная РФ по синхронному плаванию завершила этап КМ золотом в акробатике.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).

Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 227,9089 балла. Серебро и бронза достались командам Китая, набравшим 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.

В медальном зачете этапа сборная России заняла второе место, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая (5−3−1), третье место заняла команда Великобритании (2−2−0).

Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.