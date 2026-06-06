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Российские синхронисты завоевали две золотые медали на юношеском ЧЕ

Российские синхронисты завоевали два золота на юношеском Чемпионате Европы.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге.

Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, набрав за свое выступление 204,1000 балла. Второе место заняли представители Польши (163,8158), тройку лидеров замкнули испанцы (163,5683).

Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе с результатом 230,2288 балла. Второй стала испанка Абриль Кабальеро-Гарсия (210,4188), третье место заняла представительница Греции Мелина Касвики (209,2526).

Чемпионат Европы завершится 7 июня. Позднее в субботу произвольные программы представят группы.

Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.