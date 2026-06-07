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Российские синхронисты завоевали золото в комбинации на юношеском ЧЕ

Сборная России выиграла в комбинации на юношеском ЧЕ по синхронному плаванию.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.

Результат российской команды, в составе которой выступили Доминика Александрова, Алиса Беда, Никита Бодров, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Никита Скляров, Александра Ахтырская и Мария Пахомова, составил 261,3987 балла. Вторыми стали испанцы (223,4699), третьими — греки (218,3171).

Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.