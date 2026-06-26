«Не думаю, что кто-то может нам помешать взять золото чемпионата Европы»

— Мы больше тренируемся, и стало больше общения с тренером. Сужу по себе, но раньше с Татьяной Николаевной [Покровской] много не общалась. Был тренировочный процесс, и всё. Сейчас же все проблемы обсуждаются. Тренерскому штабу важно, чтобы у нас был диалог. Они говорят: «Если вы устали, если что-то беспокоит, то обязательно подходите. Мы это обсудим и попробуем решить». Плюс со Светланой Алексеевной мы были в одной команде. Поэтому сейчас более спокойно к ней отношусь. Когда я пришла в сборную, то Татьяну Николаевну сильно боялась. Если она что-то спрашивала, было страшно отвечать. Со Светланой Алексеевной такого нет. Конечно, мы всегда соблюдаем субординацию, обращаемся на «вы» и по имени-отчеству, но выходить на диалог стало легче.