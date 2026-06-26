«Не думаю, что кто-то может нам помешать взять золото чемпионата Европы»

Главный старт сезона у представителей водных видов спорта — чемпионат Европы — пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Российские синхронистки подходят к турниру в статусе одних из главных фаворитов. Лидер и капитан сборной, трехкратная чемпионка мира Майя Дорошко в интервью «Известиям» и СЭ рассказала, почему после прошлого чемпионата мира едва не потеряла мотивацию продолжать карьеру, как справляется с рекордной нагрузкой, что изменилось в команде с приходом Светланы Ромашиной и почему уверена, что судьба золотых медалей будет зависеть прежде всего от самих россиянок.
«После чемпионата мира не было настроения продолжать тренировки»
— Вы капитан нашей сборной по синхронному плаванию, самый опытный участник, уже трехкратная чемпионка мира, но при этом еще ни разу не выступали на чемпионатах Европы. Вас саму не удивляет этот факт? Какие ощущения за месяц до турнира?
— Да, удивительно, что у меня не сложилось с чемпионатами Европы. Я была на нем в 2021 году, но не в основном составе, а в роли запасной. На самом деле после стольких стартов — мы посетили три этапа Кубка мира — спокойные ощущения. Мы следим за нашими соперниками и видим, что не уступаем. Поэтому присутствует уверенность. Хочется уже поскорее отсоревноваться и поехать на отдых.
— Насколько возросла ответственность, учитывая статус капитана сборной?
— Не могу сказать, что на меня как-то сильно давит ответственность. Да, иногда что-то нужно подсказать девочкам. В основном это про поведение, про меры безопасности на стартах. Но получилось так, что все в команде молодцы, все следят за собой, понимают, что это серьезная работа. Поэтому не могу сказать, что испытываю давление и сильно переживаю по этому поводу.
— Время от новичка сборной до самого опытного участника пролетело быстро? Заметили этот переход?
— Когда я понимаю, что в сборной нахожусь уже восемь лет, то, если честно, не верю в это. Когда ты тренируешься, кажется, что дни тянутся вечность, а, оглядываясь назад, понимаешь, что восемь лет пролетели за одно мгновение.
— Сейчас вам 27 лет, что, как мне кажется, не очень много. Но ощущается ли как-то возраст в сравнении с другими девчонками в тренировках, в переносимости нагрузок?
— Кстати, я думала, что мне будет тяжелее, чем другим. Тем более у нас поменялись правила, что добавило физической нагрузки. Но, видимо, у меня очень сильный организм и тело готово к работе. Не могу сказать, что переношу нагрузки хуже, чем девочки помоложе. Единственное, тяжелее дается растяжка. Больнее, неприятнее. В остальном возраст пока не дает о себе знать.
— На чемпионате мира год назад вы выступали только в дуэтах. После говорили, что не знаете, где найти время на группы. И вот спустя год вы в составе на чемпионат Европы и в дуэтах, и в группах. Почему решили вернуться?
— После чемпионата мира не имелось вообще настроения продолжать тренировки. Было морально тяжело. Я разговаривала с Татьяной Евгеньевной Данченко — личным тренером и тренером индивидуальных видов. Она меня успокоила. Стало легче после этого разговора. Татьяна Евгеньевна сказала: «Давай будем двигаться шаг за шагом, если понимаешь, что не выдерживаешь, то можем вообще сделать один технический дуэт, а дальше попробуем начать произвольный».
Такая была установка. А потом через месяц мы заехали на базу «Озеро Круглое». Там уже было два дуэта. Еще через месяц сказали вставать в одну группу. И вот в апреле поставили в еще одну. Как-то всё само собой произошло. Я не ожидала, не планировала. Тренерский штаб решил, что надо стоять еще в двух программах. Времени на это уходит много. Думала, что больше тренироваться нельзя. Оказывается — можно.
— Такой нагрузки на главных международных стартах у вас еще никогда не было. Готовы ли вы к ней?
— По этому поводу немного переживаю. Если бы выступали по одному разу, то, думаю, хорошо бы перенесла соревнования, в штатном режиме. Тут же получается, что произвольная программа в дуэте и в группе будет с полуфиналами. То есть вместо четырех раз буду выступать шесть. Мне кажется, что будет тяжело. Надеюсь, что доктор найдет варианты для поддержания меня — витамины, массажи. Правда, нервничаю, как всё пройдет.
«Флаг и гимн добавили мотивации на соревнованиях»
— После ЧМ ушла ваша напарница по дуэтам Татьяна Гайдай. Сейчас вы техническую программу будете показывать с Елизаветой Минаевой, а произвольную — с Александрой Шмидт. Долго ли притирались к друг другу? Трудно ли переключаться от одной партнерши к другой?
— Не могу сказать, что мы встали в дуэт и у нас сразу стало всё получаться. Если говорить про Лизу, то я более медлительная, а она обычно торопится. То есть я могу делать чуть позже музыки, а она — чуть раньше. С Сашей мы по манере исполнения немного разные. Думаю, месяца три-четыре притирались и уже на первом этапе Кубка мира в Колумбии выглядели неплохо. Сейчас же вообще не чувствую разницы между партнершами. Мне комфортно и с Лизой, и с Сашей. Не могу сказать, что приходится сильно переключаться между дуэтами.
— Насколько по характеру и темпераменту они разные?
— Лиза более собранная. А Саша — расслабленная, в ней я порой узнаю себя в 18 лет. Такая же спокойная, молчаливая.
— Различие в характерах как-то отражается на выступлении?
— Возможно. Так как Лиза постоянно на взводе и собранная, бывает, не выдерживает и в ответственные моменты может где-то переборщить и поспешить, когда надо расслабиться. Саша в этом плане как была спокойной, так спокойной и остается.
— В Сингапуре вы жили вместе с напарницей Татьяной Гайдай. А как сейчас происходит, когда их две?
— На последних этапах жила одна, так как у нас получается нечетное количество человек.
— В сборной произошло еще одно важное событие — главным тренером стала Светлана Ромашина. Что изменилось с ее приходом?
— Мы больше тренируемся, и стало больше общения с тренером. Сужу по себе, но раньше с Татьяной Николаевной [Покровской] много не общалась. Был тренировочный процесс, и всё. Сейчас же все проблемы обсуждаются. Тренерскому штабу важно, чтобы у нас был диалог. Они говорят: «Если вы устали, если что-то беспокоит, то обязательно подходите. Мы это обсудим и попробуем решить». Плюс со Светланой Алексеевной мы были в одной команде. Поэтому сейчас более спокойно к ней отношусь. Когда я пришла в сборную, то Татьяну Николаевну сильно боялась. Если она что-то спрашивала, было страшно отвечать. Со Светланой Алексеевной такого нет. Конечно, мы всегда соблюдаем субординацию, обращаемся на «вы» и по имени-отчеству, но выходить на диалог стало легче.
— Как проходил переход от «Светы» к «Светлане Алексеевне» в общении с ней?
— На самом деле даже когда мы были в одной команде, я к ней обращалась на «вы». Потому что еще в 2017 году Светлана Алексеевна вела у нас группу вместе с Натальей Сергеевной Ищенко в юниорской команде. Ничего в этом плане не менялось до сентября 2025 года. Мы с ней летали на Восточный экономический форум. Там был момент, когда я что-то активно объясняла и сказала: «Ты сейчас обалдеешь». Только потом заметила, что обратилась на «ты». Она отреагировала: «Ничего-ничего. Нормально». А через месяц Светлана Алексеевна стала главным тренером, и я опять стала называть ее на «вы».
— Для нее в качестве главного тренера дебютным стал этап Кубка мира в Париже. Она суперзвезда не только синхронного плавания, но и мирового спорта. Как на нее реагируют соперники, судьи? Есть ли в ее высоком статусе какие-то плюсы для команды?
— За общением с судьями не всегда удается наблюдать, потому что мы постоянно находимся в активном тренировочном процессе. Но из заметного — много тренеров подходили и общались. Видно, что у Светланы Алексеевны много налаженных связей в синхронном плавании. А как влияет ее статус на восприятие нас — затрудняюсь сказать. Думаю, что положительно.
— На мартовском этапе Кубка мира в Париже наша команда выступила здорово. Можно ли считать это хорошим знаком, учитывая, что чемпионат Европы тоже пройдет в столице Франции?
— Да, надеюсь, что хороший, и мы подготовили почву к чемпионату Европы. Единственное, насколько понимаю, соревнования будут проходить в другом бассейне. Думаю, что это сильно не повлияет на атмосферу и наш настрой на старт.
— Как принимала парижская публика в марте?
— Хорошо. Не могу сказать, что было много зрителей на соревнованиях. В целом всё было позитивно. Даже специально приехали русскоговорящие болельщики из Лиона.
— Эту поддержку чувствовали?
— Да. Мы вообще удивились, когда услышали, что за нас с трибун болеют. У нас же на международные соревнования часто приезжают только родители, но их обычно не так много. Поэтому было приятно выступать с такой шумной поддержкой.
— После возвращения на международную арену у вас стало много перелетов. В этом сезоне были Колумбия, Франция, Китай, сейчас опять будет Франция. Как это вам дается? Насколько это непривычно после четырехлетнего перерыва?
— Очень непривычно. Еще и перелеты такие тяжелые. Наш путь в Колумбию занял, наверное, часов 30. В Китай добраться тоже было непросто из-за долгой пересадки — 7 часов сидели в аэропорту. Но всё равно интересно посещать другие страны, менять окружающую среду вокруг себя.
— Как справляетесь с акклиматизацией?
— С этим вообще никаких проблем. Обычно тяжелее возвращаться в Москву. Пока же всё проходило хорошо.
— На этапах Кубка мира вы начали выступать с флагом и гимном. Придало ли вам это какую-то дополнительную мотивацию?
— Если честно, было непривычно, но, конечно же, приятно. Даже не знаю, как описать эти эмоции. Присутствовало чувство гордости, что представляешь свою страну. Это добавило мотивации, но было немного страшнее, что нам дали допуск с флагом, а у нас что-то может не получиться. Слава богу, всё прошло хорошо, и мы радостные на пьедестале слушали наш гимн.
«Мы хорошо подготовимся к турниру и справимся с волнением»
— На чемпионате мира год назад многие, включая вас, высказывались о неоднозначном судействе. Что ждете от судейства сейчас? Стали нас по-другому судить на этапах Кубка мира?
— Да, по-другому немного, потому что появился контакт с судьями. После наших выступлений тренеры всегда подходят к ним и спрашивают, чего не хватило. Поэтому стало чуть понятнее, на что судьи смотрят в выступлениях.
— Чемпионат мира-2025 стал первым крупным международным стартом после долгой паузы. На это делалась определенная скидка при подведении итогов. Насколько за год наше синхронное плавание выросло, окрепло и адаптировалось к новым правилам?
— Думаю, что очень сильно, благодаря тому, что мы стали ездить на международные старты и поняли всю эту кухню изнутри. Опять же, наладилось общение с судьями, тренерами из других стран.
— Говоря про ваши цели на чемпионат Европы, вы сказали: «Забрать всё золото». Что и кто может этому помешать?
— Сейчас в синхронном плавании может помешать всё что угодно. Это стал настолько непредсказуемый вид спорта со всеми этими штрафами, обнулениями. Можно быть лидером, а потом занять седьмое место из-за какой-то маленькой ошибки. Но, на мой взгляд, мы хорошо подготовимся к этому старту и справимся с волнением. Так что не думаю, что кто-то может нам помешать. Всё зависит от нас самих.
— После чемпионата мира у вас было расплывчатое высказывание по поводу того, хватит ли сил до Олимпиады. Как чувствуете сейчас, всё-таки хватит пройти весь цикл?
— Следую совету Татьяны Евгеньевны и оцениваю всё шаг за шагом. Сейчас попробую шесть раз выступить на чемпионате Европы. Может, после этого скажу: «Нет, больше так не хочу». А может, наоборот: «Классно! Могу! Буду делать!» Конечно, сейчас думаю, что силы есть и надо использовать возможности. Уже будет глупо не дойти до Олимпиады. Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому пока выбираю тактику двигаться шаг за шагом и от соревнований к соревнованиям.
Михаил Кузнецов