«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате

Российская сборная взяла второе золото на Евро, в прекрасном стиле победив в технической программе. У нас была самая сложная программа, ошибок девушки не допустили, поэтому — без шансов для остальных.
При этом лейтмотивом очередного соревновательного дня стали вчерашние разборки — с интернет-атаками и обвинениями нашей сборной в плагиате.
Шумиха вышла далеко за пределы синхронного плавания. Но самое веселое в том, что практически никто не понял сути произошедшего. Дело не просто в копировании или заимствовании, все еще глубже.
Разобраться в вопросе помогла семикратная олимпийская чемпионка, а ныне главный тренер Светлана Ромашина.
— Вас тут обвиняют в плагиате.
— Это все замечательно, но давайте вернемся на 10−15 лет назад и вспомним, сколько стран, в том числе Испания, повторяли наши элементы — и чувствовали себя абсолютно комфортно. Никому это не мешало.
Мы вчера осознанно воспользовались шагом, который в полуфинале использовала сборная Испания. Просто вечером все посчитали и стало понятно, что если ничего не менять — они победят. Особенно с учетом того, как нам пока оценивают артистизм. У нас был выбор: ничего не менять и проиграть или рискнуть и попробовать выиграть.
— И вы решили позаимствовать элемент у них.
— Это, кстати, неправильная формулировка.
— Практически все интерпретировали именно так.
— Смотрите, Испания показала в полуфинале гибридную связку. Мы изначально вообще не поняли. Оказалось, это не противоречит правилам.
Если простыми словами: в синхронном плавании (пусть оно теперь и называется артистическим) испанки по отдельности асинхронно делали разные элементы, но судьи это очень хорошо оценивали.
У них был набор, где спортсмены выполняли отдельные сложные элементы, в результате чего стоимость связки росла. Вот только делали они их рандомно, не синхронно. А у технического контролера нет шансов разобраться, когда происходит такое.
При этом отрабатывать это нужно гораздо меньше, чем какие-то синхронные действия. Мы оттачиваем связку, линии, синхрон, вымеряем градус, чтобы все было как на ладони. А тут не видно ничего!
Мы рискнули. И, по сути, за вечер, отработали эту связку. Хотя запутайся кто-нибудь и сделай не то движение, можно было бы улететь даже не на второе место, а за пьедестал.
— Баг, который нашли испанки, в кулуарах обсуждался?
— Да все европейское сообщество это обсуждало. Никто ничего не понимал, все между собой пытались разобраться. Странная ситуация: все боятся сказать, что так нельзя, потому что вроде бы — можно. Многих взбудоражило. Но в отличие от остальных, мы не просто обсуждали, но и пошли на риск. И потом к нам подходили и говорили: снимаем шляпу, вы молодцы.
То есть этих ходом мы преследовали две цели. Первая: победить. Вторая: показать, что такую связку можно соорудить за короткое время. По сути, это баг системы и мы его показали. Послали месседж.
— К Олимпиаде эту лазейку отменят?
— Не просто к Олимпиаде, а в ближайшее время факторинг станет абсолютно другим.
— Буря в интернете задела? В личку писали?
— В основном все комментарии были под постами, где мы выиграли. Я стала к этому относиться гораздо проще. Наверное, это с годами приходит. Как тут реагировать? Победителей не судят. И мы подсветили ошибку системы, а не стали ее жертвой.
— С испанками лично после выступления общались?
— Вчера Андреа Фуэнтес была, естественно, грустная. Но, пожав руку и обняв ее, я сказала, что мы просто использовали то, что вы показали.
Не думаю, что могут быть какие-то обиды. Весь этот конфликт раздувается извне. А на арене все достаточно дружелюбные, общительные и нет такого, что кто-то в спину другому плюет. У нас нормальные отношения.
***
В среду синхронное плавание на чемпионате Европы завершается. В 15:30 группы сразятся в акробатике. Наша сборная имеет очень хорошие шансы на золото.
Автор: Владимир Иванов