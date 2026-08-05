«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате

— Да все европейское сообщество это обсуждало. Никто ничего не понимал, все между собой пытались разобраться. Странная ситуация: все боятся сказать, что так нельзя, потому что вроде бы — можно. Многих взбудоражило. Но в отличие от остальных, мы не просто обсуждали, но и пошли на риск. И потом к нам подходили и говорили: снимаем шляпу, вы молодцы.