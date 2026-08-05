«Когда с русскими поступали неэтично, всем было все равно». Колонка Аллы Шишкиной о победах наших синхронисток на чемпионате Европы

При этом история с обвинениями Испании в адрес России в плагиате, на мой взгляд, говорит совсем не о нашей команде, а о несовершенстве нынешних правил. Если менее чем за сутки можно полностью перестроить программу, увеличить ее сложность более чем на пять баллов, а новая связка при этом не требует длительной отработки, значит, вопросы нужно задавать не спортсменкам и тренерам, а регламенту.