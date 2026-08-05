«Когда с русскими поступали неэтично, всем было все равно». Колонка Аллы Шишкиной о победах наших синхронисток на чемпионате Европы

Две подряд победы россиянок в турнире по синхронному плаванию получились очень уверенными. И в других видах программы мы тоже выступили достойно — где-то совсем немного не хватило до золота. А вот группы наконец прервали череду вторых и третьих мест. Честно говоря, именно на групповые программы я и делала главную ставку.
При этом история с обвинениями Испании в адрес России в плагиате, на мой взгляд, говорит совсем не о нашей команде, а о несовершенстве нынешних правил. Если менее чем за сутки можно полностью перестроить программу, увеличить ее сложность более чем на пять баллов, а новая связка при этом не требует длительной отработки, значит, вопросы нужно задавать не спортсменкам и тренерам, а регламенту.
Не стоит обвинять нас. Нужно признать, что высокий технический уровень наших девочек и смекалка тренерского штаба позволяют находить выход даже из самых сложных ситуаций.
До чемпионата Испания очень активно продвигала свои программы. Команду тренирует трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Андреа Фуэнтес. Ранее она долго работала со сборной США и даже привела американок к серебру Олимпиады в Париже, хотя до этого они были далеко от пьедестала. Андреа действительно сильный тренер и постановщик, и я не хочу умалять ее заслуг.
Но, несмотря на то что Светлана Ромашина совсем недавно начала работать со сборной России, оказалось, что в этой ситуации она проявила куда большую находчивость. Испанки постоянно говорили, что едут за золотом. Поэтому неудивительно, что после поражения последовала столь эмоциональная реакция.
На мой взгляд, все эти обвинения совершенно необоснованны. Мне очень понравилось, как российских спортсменок поддержали болельщики. Я сама написала большой комментарий в социальных сетях European Aquatics, и сейчас он стал самым популярным. В нем я напомнила простую вещь: многие годы копировали именно нас, и тогда никто не говорил ни о какой этике.
За время моей карьеры подобное происходило постоянно. Мы привозили новые элементы, новые идеи, а уже на следующих соревнованиях их использовали сразу несколько сборных. Просто тогда правила не позволяли за одну ночь полностью перестроить программу. Кроме того, наши постановки традиционно были очень сложными, и быстро повторить их было практически невозможно.
В случае с испанской программой все иначе. Там не было ничего технически сверхсложного. Поэтому наши тренеры рискнули, а девочки исполнили асинхронную связку, которая, как выяснилось, оказалась очень дорогой по стоимости.
При этом я бы не стала говорить, что Россия снова стала безоговорочным лидером мирового синхронного плавания. Впереди нас ждет очень серьезная борьба. Каждый старт сейчас имеет огромное значение.
Многие спрашивают меня о судействе. После того как арбитры отдали нашим девочкам два золота и не стали искать поводов придраться к гибридной программе, измененной перед финалом, я бы сказала, что судейство было честным.
Конечно, иногда бывает, что отдельным командам немного симпатизируют и чуть завышают оценки. И сейчас я говорю совсем не о России. Но сегодня синхронное плавание находится под очень пристальным вниманием. Все говорят о необходимости сделать этот вид спорта максимально объективным. Думаю, именно поэтому судьи сейчас опасаются откровенно кому-либо помогать — подобные решения могут стоить им работы на крупнейших международных соревнованиях.
Сравнивать нынешнее поколение с тем, когда выступала я, очень трудно. После изменения правил синхронное плавание стало фактически другим видом спорта. Если честно, иногда мне даже становится неинтересно смотреть соревнования. Очень часто команды делают одни и те же элементы — разница лишь в качестве исполнения.
Да, сегодня много говорят об образе и артистизме, и это действительно важно. Но передать яркий художественный образ гораздо сложнее, когда практически все делают одни и те же движения.
Главным конкурентом России в мире остается Китай. Но я уверена, что мы способны бороться с китаянками на равных. Тем более что в их тренерский штаб входит все та же Андреа Фуэнтес, хотя главным тренером является Анна Торрес. Она много лет возглавляла сборную Испании, которую мы регулярно побеждали.
У нашей команды молодой тренерский штаб, который не боится рисковать. Думаю, Светлана Ромашина и ее помощницы понимали, что обвинения в плагиате вполне возможны. Но они просто закрыли на это глаза и сделали то, что считали правильным.
Поэтому шанс бороться с Китаем у нас есть. Главное, чтобы все были здоровы.
Мне очень хочется, чтобы наши девочки оформили золотой хет-трик, выиграв еще и акробатическую программу. Это абсолютно реально. Поддержки мы выполняем лучше испанок, а значит, и шансы очень высоки.
И самое главное — все три групповые дисциплины входят в олимпийскую программу. Необходимо закрепить этот успех, чтобы в Европе все поняли: Россия вернулась на международную арену с очень высоким уровнем именно в олимпийских видах программы.