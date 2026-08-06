Супердебют Ромашиной: три золота и замах на олимпийский рекорд!

Теперь главное — развить успех летом будущего года на водном чемпионате мира в Будапеште. Там основными соперницами наших девушек станут китаянки. Эта сборная взяла все лучшее в том числе от России и теперь доминирует как минимум среди групповичек. В этом разряде представительницы КНР на трех последних ЧМ (которые мы пропустили из-за санкций) завоевали восемь золотых медалей из девяти возможных плюс выиграли Олимпиаду-2024. Остановить этот разогнавшийся локомотив крайне сложно. Но, с другой стороны, сумели же российские синхронистки три десятилетия назад перехватить лидерство у американок. Этот путь однажды уже пройден, а первые шаги по дороге к новому олимпийскому счастью, возможно, сделаны уже сейчас — на ЧЕ-2026 в Париже.