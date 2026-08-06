Супердебют Ромашиной: три золота и замах на олимпийский рекорд!

Сборная России по синхронному плаванию победно завершила чемпионат Европы по водным видам спорта, завоевав золото в финальном виде программы — акробатике групп, которая теперь является частью олимпийской триады. Всего в копилке нашей команды по итогам шестидневного турнира три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Да, это лишь вторая строчка в общем медальном зачете — по числу первых мест мы, к сожалению, уступили синхронистам из Великобритании. Но если брать только олимпийские дисциплины, то здесь у нас абсолютное превосходство — три из трех возможных титулов среди групповичек, а также серебро и бронза у дуэтов.
Один из главных сюжетов соревнований в Париже — тренерский дебют на топ-уровне семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, которая возглавила нашу команду в ноябре прошлого года. Возможно, именно ее решение усложнить произвольную программу перед финалом групп за счет элемента, заимствованного у испанок, стало переломным. После этого российские девушки поймали кураж и кратно улучшили впечатление от соревнований, которые поначалу складывались для нас не слишком удачно.
После завершения соревнований в столице Франции Ромашина заявила, что ее главная цель — привести россиянок к победе на Олимпиаде и установить новое великое достижение. Ведь еще никому не удавалось выиграть Игры в синхронном плавании и в качестве спортсмена, и в качестве главного тренера. Кажется, у Светланы есть все для этого рекорда: профессиональные знания, авторитет среди коллег и судей, а также везение. Ну и умение не опускать руки на фоне первых неудач, не обращать внимания на хейт — по нынешним временам это тоже важнейшие качества.
ЧЕ-2026 стал для многих из наших девушек дебютом на больших стартах, и им точно есть куда расти. В том числе в соревнованиях дуэтов, где мы пока вчистую уступили сестрам-гречанкам (бывшим австрийкам) Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри. Однако после Парижа сборная России окончательно вернула статус команды-звезды, которая априори претендует на все награды высшей пробы. После реформы правил, случившейся за время нашего отсутствия, многие опасались, что возвращение на вершины окажется мучительным и долгим. Но запас прочности у российской школы оказался невероятным. Всего полтора года после возвращения — и нам практически нет равных на континенте.
Теперь главное — развить успех летом будущего года на водном чемпионате мира в Будапеште. Там основными соперницами наших девушек станут китаянки. Эта сборная взяла все лучшее в том числе от России и теперь доминирует как минимум среди групповичек. В этом разряде представительницы КНР на трех последних ЧМ (которые мы пропустили из-за санкций) завоевали восемь золотых медалей из девяти возможных плюс выиграли Олимпиаду-2024. Остановить этот разогнавшийся локомотив крайне сложно. Но, с другой стороны, сумели же российские синхронистки три десятилетия назад перехватить лидерство у американок. Этот путь однажды уже пройден, а первые шаги по дороге к новому олимпийскому счастью, возможно, сделаны уже сейчас — на ЧЕ-2026 в Париже.
Олег Шамонаев