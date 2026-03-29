Россиянка Абраамян выиграла турнир WTT Contender по настольному теннису

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россиянка Элизабет Абраамян одержала победу на турнире WTT Contender в Тунисе по настольному теннису в женском одиночном разряде.

В финале Абраамян, которая является 103-й ракеткой мира, обыграла представительницу Южной Кореи Джу Чхон Хый (17) со счетом 4−3 (9:11, 5:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:8, 13:11).

Также Абраамян в паре с Марией Панфиловой завоевала золото в женском парном разряде, обыграв в финале турнира японок Мисузу Такею и Юку Канейоси со счетом 3−2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5) и принесли России первое в истории золото на турнирах категории Contender в женских парах.

Российские игроки выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.