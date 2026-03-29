Россиянка Абраамян выиграла турнир WTT Contender по настольному теннису

Также Абраамян в паре с Марией Панфиловой завоевала золото в женском парном разряде, обыграв в финале турнира японок Мисузу Такею и Юку Канейоси со счетом 3−2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5) и принесли России первое в истории золото на турнирах категории Contender в женских парах.