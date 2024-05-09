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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко рассказала о соперниках, в матчах с которыми она особенно мотивирована

Экс первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила на вопрос, кто больше её мотивирует: незнакомый соперник или тот, у которого она хотела бы взять реванш.

Источник: AP 2023

«Это будет зависеть от конкретного человека. Я думаю, что есть что-то вроде волнения, когда ты ещё не играл с кем-то, потому что тебе нужно разобраться в игре незнакомого соперника. Для меня это своего рода вызов. Но это действительно зависит от обстоятельств. Особенно, если я проиграла кому-то в прошлом, я определённо хотела бы взять реванш в будущем», — приводит слова Азаренко официальный сайт Australian Open.

34-летняя экс первая ракетка мира Виктория Азаренко в текущем рейтинге WTA занимает 24-ю позицию. На грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде белорусская спортсменка дошла до третьего круга, где уступила в двух сетах (6:7 (0:7), 3:6) 47-й ракетке мира Саре Соррибес-Тормо из Испании.

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