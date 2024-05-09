Азаренко рассказала о соперниках, в матчах с которыми она особенно мотивирована

«Это будет зависеть от конкретного человека. Я думаю, что есть что-то вроде волнения, когда ты ещё не играл с кем-то, потому что тебе нужно разобраться в игре незнакомого соперника. Для меня это своего рода вызов. Но это действительно зависит от обстоятельств. Особенно, если я проиграла кому-то в прошлом, я определённо хотела бы взять реванш в будущем», — приводит слова Азаренко официальный сайт Australian Open.