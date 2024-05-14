Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме

В матче ⅛ финала белоруска переиграла восьмую ракетку мира греческую теннисистку Марию Саккари — 6:4, 6:1. В четвертьфинале соперницей Азаренко будет американка Даниэль Коллинз (15).



До этого Виктория Азаренко победила польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 и египетягку Маяр Шериф (80) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.-0-