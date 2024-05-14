Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Даллас
Футбол. Зарубежный
13.05
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
13.05
Фиорентина
Монца
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Швейцария
Чехия
Б
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Германия
Швеция
Футбол. Зарубежный
13.05
Лечче
Удинезе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
США
Словакия
ОТ
Все события
00:56 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

В матче ⅛ финала белоруска переиграла восьмую ракетку мира греческую теннисистку Марию Саккари — 6:4, 6:1. В четвертьфинале соперницей Азаренко будет американка Даниэль Коллинз (15).

До этого Виктория Азаренко победила польку Магду Линетт (51) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 и египетягку Маяр Шериф (80) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.-0-

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь