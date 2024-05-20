Шиманович проиграла в квалификации «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в стартовом поединке проиграла чешке Линде Фрухвиртовой в двух партиях — 4:6, 2:6. Во втором круге квалификации соперницей Фрухвиртовой будет словачка Ребекка Шрамкова.



Первой из представительниц Беларуси свой поединок провела Александра Саснович, которая в первом квалификационном раунде уверенно переиграла представительницу Франции Дженни Лим — 6:4, 6:2. В полуфинале квалификации Саснович встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез.



Чтобы пробиться в главный турнир, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Без участия в квалификации на «Ролан Гаррос» выступят две представительницы Беларуси — Арина Соболенко и Виктория Азаренко.



Встречи основного этапа начнутся 26 мая, а завершится турнир в Париже 9 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составит 53,5 млн евро, что является рекордом за всю историю. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,4 млн евро.