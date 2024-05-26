Мария Шарапова посетила Гран-при Монако: фото экс-первой ракетки мира

В своих социальных сетях Мария поделилась фотографиями и опубликовала видео, на котором запечатлён процесс замены шин на пит-стопе. Она сопроводила видео забавной подписью: «Не типичные выходные с очень модными и очень быстрыми машинами. Слайд 4. Ожидания от моей следующей замены шин дома».