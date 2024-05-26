09:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Мария Шарапова посетила Гран-при Монако: фото экс-первой ракетки мира

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова посетила Гран-при Монако «Формулы-1», где встретилась с Льюисом Хэмилтоном и наблюдала за тренировочными заездами.

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11
фотографий
11
фотографий

В своих социальных сетях Мария поделилась фотографиями и опубликовала видео, на котором запечатлён процесс замены шин на пит-стопе. Она сопроводила видео забавной подписью: «Не типичные выходные с очень модными и очень быстрыми машинами. Слайд 4. Ожидания от моей следующей замены шин дома».

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