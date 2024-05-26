Кудерметова не смогла выйти во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Мари Боузковой из Чехии в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Боузковой, выступающей без номера посева. Кудерметова была посеяна под 29-м номером. Во втором круге чешская спортсменка сыграет с победительницей матча между испанкой Джессика Боусас Манейро и хорваткой Яной Фетт.

Кудерметовой 27 лет, она занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей двух титулов под эгидой организации. Лучший результат россиянки на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Боузковой 25 лет, она располагается на 42-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка завоевала один титул WTA. В 2022 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.