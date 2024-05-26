Кудерметова не смогла выйти во второй круг Roland Garros
Российская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Чехи Мари Боузковой.
Российская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Чехи Мари Боузковой.
ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Мари Боузковой из Чехии в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Боузковой, выступающей без номера посева. Кудерметова была посеяна под 29-м номером. Во втором круге чешская спортсменка сыграет с победительницей матча между испанкой Джессика Боусас Манейро и хорваткой Яной Фетт.
Кудерметовой 27 лет, она занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей двух титулов под эгидой организации. Лучший результат россиянки на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Боузковой 25 лет, она располагается на 42-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка завоевала один титул WTA. В 2022 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.
Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек.