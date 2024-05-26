Теннисист Рублев вышел во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл японского теннисиста Таро Даниэля в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 в пользу Рублева (шестой номер посева). Даниэль выступал на турнире без номера посева. Следующим соперником Рублева станет победитель матча между испанцем Педро Мартинесом и аргентинцем Тьяго Тиранте (оба без номера посева).

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, 2 из которых он выиграл в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Даниэлю 31 год, он является 80-й ракеткой мира. На счету японца один титул ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для теннисиста стал выход в третий круг Australian Open в 2022 году.