Успеть до полуночи: как Медведеву выиграть «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев и Андрей Рублев успешно преодолели первый барьер на Открытом чемпионате Франции, но главное внимание в Париже в первые дни «Ролан Гаррос» — к Рафаэлю Надалю, который, возможно, уже не вернется на этот турнир. Корреспондент РИА Новости Спорт — об основных событиях старта второго этапа Большого шлема.

Еще до начала «Ролан Гаррос» Медведев говорил, что для него главное — пройти первый круг. И подтверждением его словам — неутешительная статистика. Из семи Открытых чемпионатов Франции пять заканчивались для россиянина после первого же матча. В том числе и прошлогодний — когда Даниил уступил бразильцу Тьяго Уайлду со 172-й строчки мирового рейтинга.

Нынешний турнир Медведев начинал с матча против немца Доминика Кепфера. Ранее россиянин на предстартовой пресс-конференции поблагодарил судьбу, что ему не достался Рафаэль Надаль — но и этот соперник в какой-то момент сумел доставить неприятности. После двух проигранных сетов занимающий в мировой классификации 65-е место немец внезапно добавил в агрессивности, а россиянин, напротив, начал ошибаться чуть чаще, чем стоило бы. В итоге Даниил все-таки завершил матч в свою пользу, но только в половине первого ночи. Спасибо не так давно установленной системе искусственного освещения — еще несколько лет назад Медведеву и Кепферу пришлось бы доигрывать на следующий день.

«Если я заканчиваю матч до полуночи на турнире Большого шлема — значит, что-то не так, — пошутил после Медведев. — Но все в порядке. Не знаю почему, но он решил заиграть (в третьем сете) на своем лучшем уровне, начал попадать в линии, бегать за каждым мячом, бороться. Если бы он так делал с первого розыгрыша, мне бы пришлось тяжелее. В четвертом сете я себе сказал: “Если он хочет выиграть этот матч, он завтра не сможет ходить”.

Что же касается своего уровня, то Даниил признал, что он пока далек от того, с которым можно стать победителем Открытого чемпионата Франции. Но, по его словам, амбиции побеждать от этого меньше не становятся. «Моя цель — всегда выигрывать, и “Ролан Гаррос” не исключение, поэтому я попытаюсь это сделать», — подчеркнул россиянин.

Статистика здесь, правда, тоже не в пользу Медведева. В тех двух случаях, когда российскому теннисисту удавалось выиграть в Париже первый матч, он доходил до четвертьфинала (в 2021 году) и до четвертого круга (в 2022). Сможет ли Даниил улучшить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» в этом сезоне? В принципе, соперников, с которыми Медведев не мог бы справиться, в перспективе по сетке нет. Неприятные — имеются: аргентинцы, испанцы, старый знакомый Александр Бублик. Но в целом все зависит от самого Даниила — его настроя и самочувствия. Пока вроде бы с этим все в порядке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй круг «Ролан Гаррос» также вышли еще два россиянина, у которых есть реальные пробраться далеко по турнирной сетке — Андрей Рублев и Карен Хачанов. Обоим не пришлось прикладывать для этого титанических усилий, но пока делать выводы об их готовности к большим победам трудно — нужны соперники более серьезного уровня. А вот Павел Котов затратил пять сетов на то, чтобы пройти британца Кэмерона Норри. У 56-й ракетки мира на этом турнире дополнительный стимул: в случае колоссального прорыва появляется возможность опередить Романа Сафиуллина, стоящего 42-м в рейтинге и проигравшего свой первый матч на «Ролан Гаррос» — и отобраться на Олимпийские игры.

В женском одиночном разряде пока в этом плане относительная неразбериха. Понятно уже, что без Игр в Париже остается участница Олимпиады в Токио Вероника Кудерметова — она уступила на «Ролан Гаррос» в первом круге и в четверку сильнейших российских девушек уже не попадет. Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова же, выиграв на Открытом чемпионате Франции первые матчи, свои шансы на олимпийский отбор улучшили. В целом же — что насчет претензий показать хороший результат на «Ролан Гаррос», что вернуться в Париж в конце июля — все писано вилами по воде периодически беспокоящего игроков в столице Франции на этой неделе дождя.

А еще в понедельник у многих в Париже на глазах были слезы — легенда кортов «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль все-таки проиграл немцу Александру Звереву в своем, возможно, последнем матче на этом турнире. Нового Открытого чемпионата Франции для себя 14-кратный его чемпион исключать не стал, хотя признался, что его тело сейчас — это джунгли.

«Просыпаешься одним утром — змея кусает, другим утром — тигр, — признался Надаль на пресс-конференции. — Не знаешь, чего ожидать. Это была битва с обстоятельствами, и эти два года я боролся с травмами ради мечты — вернуться на “Ролан Гаррос”. Мой жребий в первом круге был неидеален. Если бы играл с кем-то еще, у меня были бы шансы. Но против такого игрока, как Саша, их было недостаточно».

«Мне сложно говорить, будет ли у меня еще одна возможность вот так стоять перед вами, — обратился испанец, для которого парижские корты стали родными, к зрителям. — Чувства, которые я испытываю, трудно описать словами. Для меня это нечто особенное — быть в том месте, которое я люблю больше всего. И если это был последний раз, то я получил удовольствие». С этими словами Надаль ушел. Он не пообещал вернуться — но сто процентов, что в Париже его будут ждать. Как минимум на Олимпиаде, где ему могут предоставить wild card по квоте «наследия» Международной федерации, которая выдается чемпионам Игр и турниров Большого шлема.