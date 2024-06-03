Соболенко — о разгромном поражении Потаповой от Свентек: «Мне было жаль Анастасию»

«Я смотрела этот матч и думала: “Вау, это совсем другой уровень”. И мне было жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша. Я сдерживала желание постараться сделать то же самое, потому что, как вы знаете, от этого можно сойти с ума. Я подумала: “Окей, Арина, сосредоточься на себе. Ты не должна пытаться ее превзойти. Все нормально. Это ее мир с этими баранками. Оставь это ей. Будь добрее к своим соперницам (смеется)”, — сказала Соболенко.