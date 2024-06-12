У Мирры Андреевой уже более $ 2 млн призовых. И это в 17 лет

В российском теннисе сейчас нет более популярной персоны, нежели Мирра Андреева. Да, главной звездой по-прежнему остаётся чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Из действующих игроков только он брал «Шлем» в одиночном разряде. (Есть ещё двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова, которая официально не объявляла о завершении карьеры, однако последний официальный матч провела на Уимблдоне-2021.) Но когда громкого успеха добивается 17-летняя девушка, это всегда вызывает огромный интерес.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Андреева-младшая заработала € 650 тыс. (плюс ещё € 40 тыс. за четвертьфинал в парном разряде). На данный момент это самые большие призовые в её карьере за отдельно взятый турнир. Благодаря выходу в четвёрку лучших на турнире Мирра взлетела сразу на 15 мест в рейтинге WTA и стала 23-й ракеткой мира — это также её личный рекорд. И по призовым в сезоне-2024 ей нет равных среди россиянок. За полсезона Мирра успела заработать $ 1 242 050.

В 2023 году Андреева впервые заявила о себе на юниорском Australian Open, в котором дошла до финала, где проиграла соотечественнице и ровеснице Алине Корнеевой. На взрослом уровне первый мощный результат юная россиянка выдала на «Ролан Гаррос» — третий круг и причитающиеся за него € 142 тыс. А на Уимблдоне Мирра дошла до ⅛ финала и заработала за это $ 262 005 призовых. Официальный её заработок за карьеру уже превысил $ 2 млн и составляет $ 2 018 338, если быть точным.

Тренирует Андрееву бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес. В сезоне-2021 Мартинес за работу с соотечественницей Гарбинье Мугурусой признали тренером года. Испанские теннисисты и теннисистки традиционно сильны на грунте; при этом Мартинес свой единственный мэйджор взяла на Уимблдоне, который проходит на траве, «противоположном» покрытии. Поможет ли Мирре опыт наставницы улучшить прошлогодний результат в Лондоне? Узнаем через месяц.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отношения Андреевой с деньгами

Год назад Мирра после «Ролан Гаррос» в шутку пожаловалась, что призовые необходимо делить с тренерами. «Еда капец дорогая, если честно. Вот я была в Мадриде и тут. Тут тарелка — € 22. Если я ещё хочу взять суши, то это ещё плюс € 15. Вообще ужас. Беспредел. Да ещё с тренерами делить. Они у меня жрут как кони, если честно», — говорила она в интервью YouTube-каналу Натальи Забияко и Дарьи Касаткиной.

А на пресс-конференции после Уимблдона призналась, что деньгами распоряжаются родители. «Все деньги поступают родителям, они решат, что делать с деньгами. Думаю, большая часть пойдёт на теннис: билеты, оплату тренерам, на всё. Может, куплю себе что-то, пока не знаю», — говорила Андреева.

В мае Мирра стала одним из трёх представителей рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в номинации «Спорт и киберспорт» российской версии Forbes. Вместе с ней лауреатами стали 19-летняя пловчиха Евгения Чикунова и ровесник Мирры игрок в CS: GO Данил Крышковец. Победители определялись на основе мнения жюри, экспертного совета (в него входят от трёх до пяти специалистов по каждой категории) и голосования читателей Forbes. Для оценки медийности героев использовались данные поисковых систем и социальных сетей.

Интересы Андреевой представляет известное агентство IMG, которое ведёт карьеру спортсменки с 12-летнего возраста. Спонсоров у Мирры пока не так много, но в ближайшие годы их наверняка станет больше. У спортсменки есть соглашение с Nike; также профиль Мирры имеется на криптоплатформе Royaltiz, что позволяет болельщикам инвестировать в карьеру спортсменки.

Представитель IMG Лев Кассиль ранее говорил, что в настоящее время нет необходимости гнаться за количеством спонсоров. «После успешных выступлений мы получили звонки также от российских компаний. Но наша задача сейчас — скорее сформировать имидж спортсмена, а не подписать как можно больше брендов», — приводит слова Кассиля, сказанные в августе 2023 года, «Бизнес-online».

В самом деле, если Андреева и дальше будет прогрессировать семимильными шагами, спонсоры сами будут выстраиваться в очередь.