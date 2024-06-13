Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде-2024 в парных разрядах

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы сможем выступить на Олимпиаде в Париже и в парах, и в миксте. Никаких препятствий нет», — сообщил Тарпищев.

Ранее глава ФТР объявил, что Международная федерация тенниса допустила до Игр в Париже всех россиян из заявки. Таким образом, в состав команды войдут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.