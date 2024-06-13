В МОК еще продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде-2024

В МОК ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Его официальный представитель Марк Адам заявил, что в МОК всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм. Об этом сообщил «Матч ТВ».

— Появилась информация, что теннисисты из России и Беларуси были допущены на Игры в Париже. Можете ли вы подтвердить данную информацию?

— Нет, мы пока не подтверждаем это. Процесс проверки среди российских и белорусских теннисистов для получения нейтрального статуса продолжается. Думаю, в скором времени мы выступим с заявлением по данной теме. Это займет ещё какое‑то количество дней, — сказал Адамс на брифинге по итогам второго дня заседания исполнительного комитета МОК, которое проходит в швейцарской Лозанне.