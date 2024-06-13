В МОК еще продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде-2024
Сегодня, 13 июня, состоялся брифинг по итогам второго дня заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.
Сегодня, 13 июня, состоялся брифинг по итогам второго дня заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.
Его официальный представитель Марк Адам заявил, что в МОК всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм. Об этом сообщил «Матч ТВ».
— Появилась информация, что теннисисты из России и Беларуси были допущены на Игры в Париже. Можете ли вы подтвердить данную информацию?
— Нет, мы пока не подтверждаем это. Процесс проверки среди российских и белорусских теннисистов для получения нейтрального статуса продолжается. Думаю, в скором времени мы выступим с заявлением по данной теме. Это займет ещё какое‑то количество дней, — сказал Адамс на брифинге по итогам второго дня заседания исполнительного комитета МОК, которое проходит в швейцарской Лозанне.
Напомним, ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки — Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву — к участию в Олимпиаде, которая состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.