Шамиль Тарпищев назвал российскую теннисистку, желающую участвовать в Олимпиаде

«Сложности есть. Пока мы общаемся с игроками, составляем список состава, который пошлём в Международную федерацию тенниса. Но Андреева, например, хочет сыграть на Олимпиаде», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее президент ФТР сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве. Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, но некоторые теннисисты отказались от участия в соревнованиях.