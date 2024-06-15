Медведев и Сафиуллин не смогли преодолеть квалификацию парного турнира в Галле

Матч продолжался 1 час 20 минут. Россияне выполнили восемь подач навылет, допустили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперников три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.