Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии
Россиянин уступил китайцу Чжан Чжичжэню в трех сетах.
Россиянин уступил китайцу Чжан Чжичжэню в трех сетах.
БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл китайцу Чжан Чжичжэню в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу китайского теннисиста. В четвертьфинале он сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Чжан Чжичжэню 27 лет, она располагается на 42-й строчке мирового рейтинга. Спортсмен не выигрывал соревнования под эгидой ATP, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США.
Турнир в Галле проводится на травяных кортах и относится к категории ATP 500. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана. Трижды турнир выигрывал россиянин Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).