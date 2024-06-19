Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.