22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Бирмингеме

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в британском Бирмингеме, призовой фонд которого составляет 265 тысяч долларов.

Источник: Reuters

В матче второго круга посеянная под 7-м номером Потапова нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

За выход в полуфинал Потапова поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2-й номер посева).

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