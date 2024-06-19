Потапова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Бирмингеме
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в британском Бирмингеме, призовой фонд которого составляет 265 тысяч долларов.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в британском Бирмингеме, призовой фонд которого составляет 265 тысяч долларов.
В матче второго круга посеянная под 7-м номером Потапова нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
За выход в полуфинал Потапова поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2-й номер посева).