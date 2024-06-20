Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Берлине

В матче второго круга она уступила третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси.

Встреча продолжалась ровно 1 час. Россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Соболенко три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.