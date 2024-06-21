Хачанов в паре с американцем вышел в полуфинал турнира в Лондоне

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов в паре с американцем Тейлором Фрицем вышел в полуфинал турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.

Во встрече ¼ финала Хачанов и Фриц (8-й номер посева) одержали победу над представителем Индии Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.