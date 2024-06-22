19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко уступила в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не прошла в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в первом полуфинале экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 19-е место в мировом рейтинге, уступила в трехсетовом поединке российской теннисистке Анне Калинской, у которой 24-я позиция, — 1:6, 7:6 (7:3), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В четвертьфинале Калинская прошла третью ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Во втором матче за выход в финал второй номер рейтинга WTA американка Кори Гауфф будет соперничать со своей соотечественницей Джессикой Пегулой (5-й номер мирового рейтинга).

Решающий поединок турнира на травяных кортах немецкой столицы состоится завтра.

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