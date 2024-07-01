Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв бывшую первую ракетку мира

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Шнайдер, которая, как и Плишкова, не получила на турнире номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (без номера посева) и француженкой Эльзой Жакмо, попавшей в основную сетку как лаки-лузер. Изначально соперницей Стивенс должна была быть белоруска Виктория Азаренко (16-й номер посева), но та снялась с турнира из-за травмы.

Шнайдер 20 лет, она занимает 30-е место в мировом рейтинге. Перед Уимблдоном Шнайдер выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге, этот титул стал вторым в карьере россиянки, оба трофея она завоевала в этом сезоне. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Плишковой 32 года, она занимает 46-е место в рейтинге WTA, а в 2017 году восемь недель была первой ракеткой мира. На ее счету 17 титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финалы на US Open (2016) и Уимблдоне (2021).