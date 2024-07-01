Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв бывшую первую ракетку мира
Российская теннисистка одержала волевую победу над Каролиной Плишковой из Чехии.
Российская теннисистка одержала волевую победу над Каролиной Плишковой из Чехии.
ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Шнайдер, которая, как и Плишкова, не получила на турнире номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (без номера посева) и француженкой Эльзой Жакмо, попавшей в основную сетку как лаки-лузер. Изначально соперницей Стивенс должна была быть белоруска Виктория Азаренко (16-й номер посева), но та снялась с турнира из-за травмы.
Шнайдер 20 лет, она занимает 30-е место в мировом рейтинге. Перед Уимблдоном Шнайдер выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге, этот титул стал вторым в карьере россиянки, оба трофея она завоевала в этом сезоне. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.
Плишковой 32 года, она занимает 46-е место в рейтинге WTA, а в 2017 году восемь недель была первой ракеткой мира. На ее счету 17 титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финалы на US Open (2016) и Уимблдоне (2021).
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, который проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).