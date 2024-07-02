19:35 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев не смог выйти во второй круг Уимблдона

Россиянин уступил 122-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Комесанье.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Комесаньи, который выступает на турнире без номера посева. Рублев был посеян под шестым номером. Во втором круге аргентинец сыграет с победителем матча между соотечественником Федерико Корией и австралийцем Адамом Уолтоном, оба теннисиста выступают на турнире без номера посева.

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Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, два из которых он выиграл в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Комесанье 23 года, он занимает 122-е место в мировом рейтинге. На его счету нет титулов под эгидой АТР.

Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова из Чехии. Из российских спортсменов турнир в одиночном разряде выигрывала только Мария Шарапова (2004).

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