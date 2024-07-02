Андрей Рублев не смог выйти во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Комесаньи, который выступает на турнире без номера посева. Рублев был посеян под шестым номером. Во втором круге аргентинец сыграет с победителем матча между соотечественником Федерико Корией и австралийцем Адамом Уолтоном, оба теннисиста выступают на турнире без номера посева.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241784&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, два из которых он выиграл в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Комесанье 23 года, он занимает 122-е место в мировом рейтинге. На его счету нет титулов под эгидой АТР.