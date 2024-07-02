Россиянка Калинская вышла во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Панну Удварди из Венгрии в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Калинской, которая была посеяна под 17-м номером. Удварди попала в основную сетку соревнований через квалификацию. Во втором круге Калинская сыграет с победительницей матча между Марией Боузковой из Чехии и Хулией Риерой из Аргентины, обе теннисистки выступают на турнире без номера посева.

Калинской 25 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.

25-летняя Удварди в рейтинге WTA располагается на 134-й строчке. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом венгерской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Уимблдона в 2022 году.