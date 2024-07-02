Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Испании Ребеку Машарову в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 15-м номером. Во втором круге россиянка сыграет с победителем встречи между ее соотечественницей Элиной Аванесян и украинкой Ангелиной Калининой.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема россиянка дважды доходила до четвертого круга — на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2021). В составе российской команды Самсонова в 2021 году стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Машаровой 24 года, она занимает 109-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше второго круга.