«Мы носим короткие юбки, топы». Бушар рассказала о сексуальной привлекательности тенниса

«Теннис — отличный вид спорта для сексуальных спортсменок. Мы носим короткие юбки, топы… приятно включить телевизор и посмотреть на нас. Всё это помогло мне заключить контракты вне корта. Меня несколько раз приглашали в Sport Illustrated в купальниках. Это помогло мне увеличить мою фан-базу, мою аудиторию и улучшило мои контракты. Кто-то мог приехать из Майами и посмотреть, как я играю в теннис. Это хорошо для тенниса в целом, для женского тенниса, для женского спорта», — сказала Бушар в эфире подкаста «Не одна».