Джокович в четырёх сетах обыграл Фирнли

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время серб выполнил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Фирнли 13 эйсов, пять двойных ошибок и два брейка при шести брейк-пойнтах.