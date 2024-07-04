Свёнтек в 18-й раз подряд вышла в третий круг турнира Большого шлема

В истории Открытой эры больше было только у Мартины Навратиловой (35), Кончиты Мартинес (30), Аранты Санчес Викарио (25) и Штеффи Граф (19).

Напомним, сегодня, 4 июля, полячка во втором круге Уимблдона-2024 в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.