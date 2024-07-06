19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Зверев обратился к Гвардиоле после победы в третьем круге Уимблдона-2024

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в третьем круге Уимблдона-2024 в матче с 41-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри, а также поблагодарил испанского футбольного тренера Хосепа Гвардиолу за присутствие.

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«Большая честь играть на этом прекрасном корте, перед королевской ложей. Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь.

А кстати! “Баварии” нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.

Хосеп Гвардиола, присутствовавший на матче, отреагировал на слова Зверева улыбкой.

Напомним, Зверев в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл Норри со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (15). В ⅛ финала Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили). Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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