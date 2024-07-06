Зверев обратился к Гвардиоле после победы в третьем круге Уимблдона-2024

«Большая честь играть на этом прекрасном корте, перед королевской ложей. Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь.



А кстати! “Баварии” нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.