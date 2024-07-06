Роман Сафиуллин не сумел пробиться во вторую неделю «Уимблдона»

Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Россиянин за это время сделал пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из 12. На счета Фиса семь эйсов, пять двойных ошибок и четыре брейка при 13 брейк-пойнтах.