«Ну скажите мне что-нибудь!» Гауфф — своей команде в матче с Наварро на Уимблдоне-2024

«У нас был план на игру, но я чувствовала, что он не работает. Сегодня был один из тех редких моментов, когда я у меня не было решений, как изменить игру. Думала, что я способный игрок и смогу их придумать. Я оказалась не готова в психологическом плане, мне нужно было больше подсказок от команды.



Такое случалось и раньше. с Джей Си и Брэдом (Гилберт — тренер Кори Гауфф — прим. “Чемпионата”), когда я чувствовала, что мне нужна помощь. Обычно они мне что-то подсказывают. Сегодня мы действовали несинхронно. В этом никто не виноват, кроме меня, я должна сама принимать решения на корте», — сказала Гауфф на пресс-конференции.