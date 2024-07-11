Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024

«Конечно, жаль проигрывать матч, находясь в шаге от финала. Но, как я уже говорила, для меня это позитивные две недели. Последние четыре матча я играла довольно хорошо. Так что я довольна тем уровнем, на котором нахожусь сейчас, а также тем, как физически себя чувствую на корте. Потому что последние несколько месяцев мне было немного трудно. Я просто стараюсь извлечь из этих двух недель только позитив», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.