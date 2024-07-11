22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024

Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о поражении в полуфинале Уимблдона-2024. В матче ½ финала она со счётом 3:6, 6:3, 6:4 уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой.

Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024 | Источник: Getty Images

«Конечно, жаль проигрывать матч, находясь в шаге от финала. Но, как я уже говорила, для меня это позитивные две недели. Последние четыре матча я играла довольно хорошо. Так что я довольна тем уровнем, на котором нахожусь сейчас, а также тем, как физически себя чувствую на корте. Потому что последние несколько месяцев мне было немного трудно. Я просто стараюсь извлечь из этих двух недель только позитив», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь