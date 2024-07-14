«Алькарас сегодня был горяч». Джокович высказался о поражении в финале Уимблдона

— Да, как раз собирался сказать, что он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю, — сказал Джокович в интервью на корте.