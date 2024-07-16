19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

38-летний Рафаэль Надаль уверенно обыграл сына Бьорна Борга на турнире в Бостаде | Источник: Getty Images

В матче первого круга 38-летний Надаль (WC) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира, WC). Для Надаля это первый официальный матч с выступления на «Ролан Гаррос» в мае (там Рафаэль уступил в первом круге немцу Александру Звереву).

Встреча Надаля с Боргом-младшим продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Надаль пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету юного Борга два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 42-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри (5).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь