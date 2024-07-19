20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку». Павел Котов — об Олимпиаде

60-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов высказался по поводу решения сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку». Павел Котов — об Олимпиаде | Источник: Getty Images

Котов стал одним из 15 россиян, которые были допущены на Олимпиаду 2024 года.

«Планирую поехать, для меня это будет новый опыт. Немного переживаю, надеюсь, что с честью могу представить свою страну.

Олимпиада тоже очень важная веха для теннисиста. Турниров “Большого шлема” по четыре штуки каждый год, а Олимпиада только раз в четыре года. Не уверен, что смогу принять участие в следующей. Решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться показать хороший результат. У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку», — сказал Котов в эфире телеканала РБК.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

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