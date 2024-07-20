Александр Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Зверев сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Мартинеса Портеро одна подача навылет при трёх двойных ошибках. Испанец также имел один брейк-пойнт, который реализовать не сумел.