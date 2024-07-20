20 июля, источник: Чемпионат.com

Александр Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

Александр Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге | Источник: Getty Images

В полуфинале он уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса Портеро — 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Зверев сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Мартинеса Портеро одна подача навылет при трёх двойных ошибках. Испанец также имел один брейк-пойнт, который реализовать не сумел.

В финале Зверев встретится с французом Артюром Фисом, который в полуфинале оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.

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