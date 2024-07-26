13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев обогнал по доходам от контрактов Свёнтек и Синнера. Считаем деньги Даниила

Первые ракетки мира вне корта получают меньше парня из России.

Даниил Медведев: сколько заработал в 2024 году, какие призовые у Синнера, Алькараса, Джоковича, Свёнтек | Источник: Getty Images

Даниил Медведев не только самый успешный, но и самый популярный теннисист России последних лет. Медведев давно не выигрывал турниры (после «Мастерса» в Риме в мае 2023 года), уступив в пяти финалах подряд, однако это не мешает ему штурмовать различные топы по призовым. Издание Sportico, специализирующееся на финансовой стороне спорта, подсчитало заработки теннисистов за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. То есть Уимблдон-2023 учитывается, а Уимблдон-2024 — нет. И из россиян в первую десятку попал только Даниил.

Вначале рассмотрим призовые, которые теннисисты заработали непосредственно на корте. Медведев с его $ 9,3 млн занял пятое место. Самую крупную сумму за последние 52 недели россиянин заработал за выход в финал US Open — $ 1,5 млн. Выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP принёс ему $ 1 105 500, а за финал Australian Open Даниил получил 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или чуть более $ 1,13 млн.

Лидером по призовым оказался Карлос Алькарас, выигравший на этом отрезке два турнира «Большого шлема». За Уимблдон-2023 Алькарас заработал £ 2,35 млн (чуть более $ 3 млн), а после титула на «Ролан Гаррос» счёт Карлоса пополнился на € 2,4 млн (чуть более $ 2,6 млн). А ещё $ 4,4 млн он заработал в качестве бонуса от ATP по итогам сезона-2023.

Призовые теннисистов за последние 12 месяцев.

МестоИгрокСтранаПризовые, $
1Карлос АлькарасИспания15 млн
2Янник СиннерИталия13,7 млн
3Ига СвёнтекПольша13,2 млн
4Новак ДжоковичСербия12,7 млн
5Даниил МедведевРоссия9,3 млн
6Александр ЗверевГермания8,6 млн
7Кори ГауффСША7,6 млн
8Наоми ОсакаЯпония506 тыс.
9Эмма РадукануВеликобритания265 тыс.
10Рафаэль НадальИспания246 тыс.

Примечание. В таблице присутствуют только теннисисты, попавшие в общий топ-10, в котором учтены как призовые на корте, так и заработки за его пределами.

По заработкам за пределами корта, включающим контракты со спонсорами, рекламные соглашения, Медведев поделил шестое-седьмое место с Рафаэлем Надалем. У них по $ 13 млн соответствующих поступлений. Даниил сотрудничает с такими брендами, как производитель одежды и обуви Lacoste, производитель ракеток Tecnifibre, производитель часов Bovet. Кроме того, россиянин является послом BMW и производителя игровых аксессуаров HyperX. С ноября 2021 года он сотрудничает с брендом Guojiao 1573 — это китайский производитель байцзю, алкогольного напитка.

Интересно, что по доходам вне корта Медведев опередил Янника Синнера и Игу Свёнтек, первых ракеток мира среди мужчин и среди женщин соответственно. У них по $ 12 млн. Ну, а на первом месте и здесь Алькарас. Его заработки вне корта составили $ 30 млн. Карлос имеет спонсорские соглашения с LVMH, Rolex, BMW, Babolat, Calvin Klein, ISDIN. А главный его спонсор — Nike. В 2023 году контракт продлили на улучшенных для спортсмена условиях. Соглашение также предполагает зависимость выплат от результатов. По оценкам, годовые поступления от Nike в копилку Алькараса превышают $ 10 млн.

Заработки теннисистов вне корта за последние 12 месяцев.

МестоИгрокСтранаЗаработки, $
1Карлос АлькарасИспания30 млн
2Новак ДжоковичСербия26 млн
3Кори ГауффСША18 млн
4-5Наоми ОсакаЯпония16 млн
4-5Эмма РадукануВеликобритания16 млн
6-7Даниил МедведевРоссия13 млн
6-7Рафаэль НадальИспания13 млн
8-9Янник СиннерИталия12 млн
8-9Ига СвёнтекПольша12 млн
10Александр ЗверевГермания3,5 млн

Примечание. В таблице присутствуют только теннисисты, попавшие в общий топ-10, в котором учтены как призовые на корте, так и заработки за его пределами.

В общей таблице, учитывающей обе части доходов, Алькарас автоматически оказался во главе списка. Медведев же обосновался на шестой строчке.

«Если быть совершенно честным, в каком-то месяце можно заработать до $ 3 млн. Когда, например, выигрываешь турнир “Большого шлема”. А в какие-то месяцы и $ 50 тыс. не выходит. Расходы же постоянные. Определённая сумма уходит на содержание команды. Есть тренер, тренер по физподготовке, иногда — врачи и физиотерапевты. Всё это стоит довольно дорого, потому что ты сам оплачиваешь всем билеты и проживание, например.

Мы платим довольно большие налоги. В Америке, Англии, Франции они могут достигать 50% от того, что мы зарабатываем на турнирах. И это естественно. Мы зарабатываем деньги в какой-то стране, пусть и находимся там всего пару недель, и платим налоги в этой стране. По данным Forbes, за год я заработал около $ 14 млн, но мне интересно, как получаются эти цифры. Не только у меня, а у всех людей. Естественно, я не предоставляю никаких выписок. И в целом из той суммы, которая указана у Forbes, можно вычесть немало. На налоги», — говорил Даниил в интервью YouTube-каналу Private Talks в 2021 году.

Общие доходы теннисистов за последние 12 месяцев.

МестоИгрокСтранаДоходы, $
1Карлос АлькарасИспания45 млн
2Новак ДжоковичСербия38,7 млн
3Янник СиннерИталия25,7 млн
4Кори ГауффСША25,6 млн
5Ига СвёнтекПольша25,2 млн
6Даниил МедведевРоссия22,3 млн
7Наоми ОсакаЯпония16,5 млн
8Эмма РадукануВеликобритания16,3 млн
9Рафаэль НадальИспания13,2 млн
10Александр ЗверевГермания12,1 млн

Александр Насонов

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