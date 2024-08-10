Шнайдер в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Торонто | Источник: Getty Images

В матче третьего круга она обыграла представительницу США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гауфф один эйс, восемь двойных ошибок, также американка не смогла реализовать один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Шнайдер проведёт встречу с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.