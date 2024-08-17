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Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира на крупном турнире в США

Российская теннисистка в ¼ финала в Цинциннати выиграла у польки Иги Свёнтек первый сет, но уступила в двух следующих.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в ½ финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В ¼ финала 17-летняя россиянка уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Следующей соперницей Свёнтек будет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Людмила Самсонова (Россия).

Андреева занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее в этом году она дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос», а также выиграла первый титул WTA в карьере в румынских Яссах.

На Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда итальянка Джасмин Паолини и Саре Эррани.

Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.