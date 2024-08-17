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Соболенко обыграла Самсонову и встретится со Свёнтек в полуфинале турнира в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Источник: Getty Images

В матче ¼ финала она уверенно обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Самсоновой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.