Соболенко обыграла Самсонову и встретится со Свёнтек в полуфинале турнира в Цинциннати

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Самсоновой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.