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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой в Открытую эру, которая выходила в полуфинал более трёх лет подряд на турнире WTA-1000 в Цинциннати.

Источник: Getty Images

Напомним, в субботу, 17 августа, в матче ¼ финала она обыграла россиянку, 17-ю ракетку мира Людмилу Самсонову со счётом 6:3, 6:2.

Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось Гейл Шеррифф (1969−1971), Серене Уильямс (2013−2015) и Симоне Халеп (2015−2018). Стоит отметить, что этот показатель является рекордом турнира в женском одиночном разряде.

В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.